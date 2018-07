Japão: Noda refuta precondição para diluir Parlamento

Noda vem afirmando que a aprovação do projeto de lei de emissão de bônus para cobrir o déficit do país, que revisa os distritos eleitorais, e a criação de um fórum nacional para debater a reforma da seguridade social são necessárias para "preparar o ambiente" para uma dissolução da Câmara Baixa do Parlamento. A oposição, por sua vez, tem pressionado o primeiro-ministro a especificar o momento em que a dissolução será feita.

O premiê também comentou que é "um grande passo adiante" a decisão tomada nesta quinta-feira pelo presidente do oposicionista Partido Liberal Democrático, Shinzo Abe, de concordar em iniciar deliberações sobre o projeto de emissão de bônus após semanas de recusas.