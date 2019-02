Japão não reconheceu Guaidó como presidente, diz embaixador em Tóquio

TÓQUIO - O embaixador da Venezuela em Tóquio, Seiko Ishikawa, negou nesta quarta-feira, 20, que o Japão tenha reconhecido o líder oposicionista Juan Guaidó como presidente interino venezuelano. De acordo com o diplomata, as autoridades japonesas querem continuar trabalhando com o "governo legítimo" de Nicolás Maduro.

As declarações de Ishikawa foram concedidas após o chanceler japonês Taro Kono anunciar nesta terça-feira, 19, o "apoio claro" do Japão a Guaidó.

Em entrevista coletiva, Ishikawa afirmou que se reuniu nesta terça na sede do Ministério das Relações Exteriores japonês com "funcionários da chancelaria", que "destacaram que essa decisão do governo não implicava no reconhecimento do deputado Guaidó como presidente interino".

O diplomata insistiu que as autoridades japonesas, que não se identificaram, "foram categóricas em afirmar que conhecem muito bem as implicações legais" desta decisão "e expressaram sua disposição de continuar trabalhando com o presidente legítimo e constitucional da Venezuela, que é Nicolás Maduro", acrescentou.

Ishikawa afirmou que, apesar da "leitura" que os veículos de imprensa deram às declarações de Kono, "o Japão não se juntou aos países que reconheceram Guaidó como presidente interino". \ EFE

