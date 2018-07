Japão: Ozawa deixa partido governista após alta de taxa Ichiro Ozawa, um dos dirigentes peso pesado do governista Partido Democrático do Japão (PDJ), disse hoje que está deixando a legenda, juntamente com outros 51 parlamentares. A decisão mina o apoio do primeiro-ministro Yoshihiko Noda, menos de uma semana depois de ele ter conseguido a aprovação, pela Câmara Baixa nipônica, do projeto de lei para elevar o imposto sobre as vendas de 5% para 10% nos próximos três anos.