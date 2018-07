Japão planeja abandonar a energia nuclear até 2030 Um painel de ministros do gabinete de governo do Japão pediu nesta sexta-feira que o país abandone a energia nuclear durante as próximas três décadas, no que poderá ser a maior mudança de política nacional de energia provocada por um desastre nuclear. Reverter o uso da energia nuclear é algo popular entre os japoneses, embora enfrente a resistência de poderosos grupos empresariais no país. A nova política advoga maior uso da energia renovável e se adotada verá o Japão seguindo a Alemanha nessa direção.