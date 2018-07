Japão pode abandonar meta de redução de gases estufa

Em sua estratégia de longo prazo para energia e meio ambiente, anunciada no mês passado, o governo revelou o plano de desativar as usinas nucleares até a década de 2030. O plano prevê uma redução de 20% nas emissões dos gases que causam o efeito estufa até 2030, o que é inconsistente com a meta de redução de 25% (em relação ao nível de 1990) prevista no projeto de lei que estaria sendo abandonado agora; o projeto também parte da premissa de que o Japão continuaria a construir usinas nucleares.

Segundo o Nikkei, o Ministério do meio Ambiente argumenta que seria necessário refazer o projeto de lei, com metas numéricas ajustadas, ou reiniciar negociações entre os partidos do governo e da oposição.

Do ponto de vista dos movimentos ambientalistas, o Japão tem um histórico negativo: além de manter a prática de caçar baleias, que provoca manifestações internacionais de repúdio, o governo mentiu à população sobre os níveis de radiação deixados pelo acidente nuclear ocorrido na usina Daiichi, em Fukishima, atingida pelo terremoto e pelo tsunami de março do ano passado. As informações são da Dow Jones.