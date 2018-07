Japão pode lançar água radioativa no mar, diz agência A Tokyo Electric Power (Tepco) informou que considera lançar no Oceano Pacífico água com baixo nível de radioatividade atualmente estocada em tanques, informou a agência Kyodo nesta quinta-feira. A empresa diz que a capacidade de estocagem da água na usina nuclear Daiichi, em Fukushima, pode chegar ao limite em março.