Japão pode revisar meta para desativar usinas nucleares

Os comentários de Abe foram feitos depois de uma inspeção à usina de Fukushima Daiichi na cidade, que está localizada no nordeste do Japão e onde ocorreu a pior crise nuclear do país após terremoto e tsunami atingirem a região em março de 2011. Abe também declarou que espera "acelerar" o processo de desativação da usina.

Mais cedo, o premiê havia dito que a limpeza de Fukushima Daiichi é um "desafio sem precedentes". "O enorme trabalho para o desmantelamento da usina é um desafio sem precedentes na história da humanidade", afirmou Abe, que tomou posse na quarta-feira. "O sucesso no desmantelamento levará à reconstrução de Fukushima e do Japão".

A viagem do primeiro-ministro para o local ainda em ruínas é parte do esforço do novo governo para resolver uma questão que tem sido um ponto importante durante os últimos dois anos: se o Japão vai continuar ou não com seu programa de energia nuclear.

Observadores acreditam que o Japão vá reiniciar seu programa nuclear com a volta do Partido Liberal Democrático (PLD) ao poder. Contudo, parte da opinião pública acusa o PLD de ser parcialmente responsável pela extensão da catástrofe de 2011, em razão de sua cultura de cumplicidade em mais de cinco décadas de governo. As informações são da Dow Jones.