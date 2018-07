Japão poderá comprar ilhas disputadas com a China, diz imprensa

Texto atualizado às 14h26

TÓQUIO - O governo do Japão poderá comprar algumas ilhas localizadas no leste do Mar da China que são território do país mas também reivindicadas pela China, reportou a imprensa local nesta quarta-feira, 5.

O governo em Tóquio teria concordado em comprar três das cinco principais ilhas, chamadas de Senkaku em japonês e Diayou em chinês, da família Kurihara por 2,05 bilhões de ienes (equivalente a cerca de US$ 26 milhões), informaram a agência de notícias Kyodo News e os jornais Yomiuri e Asahi.

Autoridades japoneses não confirmaram o negócio e disseram que as negociações continuam. Pequim respondeu afirmando que a compra seria "ilegal e inválida". A China não reconhece a família japonesa como dona do local, portanto sua reivindicação às ilhas não será afetada mesmo que Tóquio as adquira.