Japão prevê alta do PIB de 1,4 por cento para o ano fiscal de 2014 O governo do Japão previu neste sábado que o Produto Interno Bruto (PIB) do país crescerá 1,4 por cento para o ano fiscal a partir de março de 2014, uma redução do crescimento esperado para este ano de 2,6 por cento.