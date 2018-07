Japão promete apoio para as Filipinas em disputa

Aquino disse que os dois revisaram desafios de segurança que ambos os países enfrentam e prometeram cooperar para pressionar pelo o que ele chamou de ação responsável dos jogadores internacionais, em uma referência à China.

Abe afirmou que o elemento principal dos esforços do Japão para retomar a economia e promover a paz e a segurança regionais se baseia nas relações mais estreitas com as Filipinas, que é membro da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). A Asean inclui também o Vietnã, que tem disputa com a China no Mar do Sul da China. Fonte: Associated Press.