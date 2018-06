Japão promete até 150 bi de ienes em ajuda à Ucrânia

O anúncio foi realizado após o encontro do G-7, em Haia. Suga afirmou que o grupo "decidiu fazer um esforço conjunto para apoiar a Ucrânia e garantir sua estabilidade econômica".

O chefe de gabinete do Japão afirmou que o G-7 continuará a pedir que a Rússia procure uma solução pacífica e diplomática para a crise, e explicou que a suspensão do encontro do G-8 não significa uma exclusão permanente da Rússia. Fonte: Dow Jones Newswires.