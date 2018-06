Japão protesta contra China por invadir espaço aéreo

De acordo com a agência de notícias Kyodo, citando Fujimura, um avião chinês invadiu o espaço aéreo japonês ao sobrevoar as ilhas Senkaku, no Mar da China Oriental nesta quinta-feira.

Segundo o secretário-geral, a Força Aérea de Defesa japonesa se mobilizou depois que um jato F-15 da Administração Oceânica Chinesa foi visto perto da ilha de Uotsuri, à 0h06, no horário de Brasília. As informações são da Dow Jones.