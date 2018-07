Japão quer melhorar relações com China e Coreia do Sul O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse neste domingo que espera reunir-se com os líderes da China e Coreia do Sul em breve para melhorar as relações com os países. Mas também neste domingo, seu partido pediu por mudanças na constituição pacifistas do Japão, um movimento que deve provocar mal-estar em ambos os países vizinhos, que estão entre as vítimas do militarismo de Tóquio do século 20.