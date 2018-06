Japão reafirma sua soberania nas ilhas disputadas

Parlamentares japoneses aprovaram uma resolução simbólica que condena o presidente sul-coreano, Lee

Myung-bak, por ter visitado as pequenas, rochosas, ilhas do Mar do Japão no início do mês.

Críticos do primeiro-ministro japonês Yoshihiko Noda pedem que ele aja mais firmemente para proteger as ilhas em questão e também outras no Mar da China que são controladas pelo Japão mas reivindicadas pela China e Taiwan. Os congressistas japoneses também aprovaram uma resolução condenando a China por querer as ilhas e acusa-a de permitir que ativistas desembarquem nelas. As informações são da Associated Press