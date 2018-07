Japão registra terremoto de 7,3 graus

O terremoto foi sentido às 9h57 da hora local do domingo (21h57 de sábado no horário de Brasília). O epicentro do tremor foi no Oceano Pacífico ao lado da região costeira da principal ilha japonesa, Honxu, a uma profundidade de 30 quilômetros. O alerta de tsunami foi suspenso depois que o tempo previsto de chegada das ondas à costa passou sem nenhum registro de ondas gigantes. A costa nordeste do Japão foi atingida por um forte terremoto seguido de tsunami em 11 de março que deixou cerca de 23 mil pessoas mortas ou desaparecidas e criou uma crise nuclear ao provocar danos estruturais na usina de Fukushima. As informações são da Associated Press.