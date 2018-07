Japão se compromete a cortar importação de petróleo iraniano

Os Estados Unidos aumentaram as sanções contra a República Islâmica em resposta ao conturbado programa nuclear iraniano.

Geithner recebeu positivamente a cooperação do Japão, um sinal encorajador para a política externa norte-americana, depois que a China recusou o apoio às sanções dos Estados Unidos, que têm como objetivo atingir os rendimentos iranianos com o petróleo. O produto é vital para a economia do país, de 74 milhões de habitantes.

O Irã poderá ter de enfrentar cortes nas importações de petróleo por parte da China, Japão e Índia, os três maiores compradores, que juntos correspondem a mais de 40 por cento das exportações de petróleo bruto do país.

A União Europeia, um grande comprador, já se comprometeu a banir as importações do petróleo iraniano.

O ministro das Finanças do Japão, Jun Azumi, disse que o petróleo bruto iraniano representa 10 por cento das importações totais do produto pelo país.

(Por Stanley White e Tetsushi Kajimoto)