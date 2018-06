Japão segue sem notícias sobre reféns mantidos pelo grupo Estado Islâmico

Em um vídeo postado na internet, o grupo terrorista pediu US$ 200 milhões pelos reféns Kenji Goto, de 47 anos, e Haruna Yukawa, de 42, e forneceu o prazo de 72 horas, que acabou na sexta-feira.

"Não iremos descartar qualquer possibilidade e verificamos todas as informações", disse Yasuhide Nakayama, vice-chanceler japonês enviado para Amã, na Jordânia. "Nós não vamos desistir. É meu dever garantir que vou levá-los para casa, e eu vou fazer o melhor possível".

Questionado sobre uma mensagem enviada na sexta-feira, o porta-voz do governo, Yoshihide Suga,disse que o Japão ainda a analisa. "A situação continua grave, mas fazemos tudo possível para libertar os dois japoneses", disse Suga, que informou que o Japão utiliza todos os canais disponíveis, como encontros com chefes de tribos locais para achar os sequestradores.

As autoridades japonesas não disseram diretamente se consideram o pagamento do resgate. Fonte: Associated Press.