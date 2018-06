Japão supera pela primeira vez 20 milhões de turistas

O Japão superou, pela primeira vez, a marca de 20 milhões de turistas estrangeiros, comunicou nesta segunda-feira, 31, a Organização Nacional de Turismo do país asiático, a JNTO. Os dados correspondem aos dez primeiros meses de 2016.

O número superou em outubro o recorde anual de 19,74 milhões registrado em 2015, um cenário encorajador para o objetivo de 40 milhões de visitantes estrangeiros anuais que o governo japonês se propôs atrair até 2020, quando acontecem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio.

A JNTO explicou que o aumento de turistas foi influenciado pela ampliação de escalas de cruzeiros e pelo lançamento de novas rotas aéreas. Beneficiaram também o alívio das restrições para a concessão de vistos, sobretudo para os visitantes do sudeste asiático. Dessa região, os turistas procedentes de China, Coreia do Sul e Taiwan foram os mais frequentes no período. /EFE