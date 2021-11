Japão suspende entrada de todos os estrangeiros para tentar conter variante Ômicron

O Japão anunciou nesta segunda-feira, 29, que suspenderá a entrada de visitantes estrangeiros de todo o mundo à medida que a nova variante do coronavírus, a Ômicron, se espalha. O primeiro-ministro Fumio Kishida disse que a medida entrará em vigor já nesta terça-feira, 30.

A decisão significa que o país restaurará os controles de fronteira que foram facilitados no início deste mês para visitantes de negócios de curto prazo, estudantes estrangeiros e trabalhadores.

Assim como Estados Unidos, Brasil, Canadá, países da União Europeia, Austrália, Coréia do Sul, Indonésia, Arábia Saudita e Tailândia, o Japão apertou as restrições de entrada, neste final de semana, para pessoas que chegam da África do Sul e oito outros países, exigindo que elas passem por um período de quarentena de 10 dias em instalações designadas pelo governo.

A variante foi identificada dias atrás por pesquisadores da África do Sul e ainda não se sabe muito sobre ela, incluindo se é mais contagiosa, mais provável de causar doenças graves ou com maior capacidade de escapar da proteção das vacinas. Porém, muitas nações se apressaram em agir para tentar evitar prolongar a pandemia que matou mais de 5 milhões de pessoas.

Israel, por exemplo, decidiu barrar a entrada de estrangeiros, e o Marrocos disse que suspenderia todos os voos de chegada por duas semanas a partir de segunda-feira - uma das mais drásticas de uma crescente quantidade de restrições de viagens que estão sendo impostas por nações ao redor do mundo enquanto lutam para reduzir a propagação da variante.

Aqui no Brasil, voos que tenham origem ou passagem pela República da África do Sul, República de Botsuana, Reino de Essuatíni, Reino do Lesoto, República da Namíbia e República do Zimbábue estão proibidos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também recomendou, neste sábado, 27, que Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia fossem incluídos na lista de países sujeitos a restrições.

Conforme a Portaria vigente, o viajante brasileiro procedente ou com passagem por algum desses países nos últimos quatorze dias antes do embarque, ao ingressar no território brasileiro, deverá permanecer em quarentena por quatorze dias na cidade do seu destino final.

Até o momento, casos da nova variante foram detectados na África do Sul, Reino Unido, Alemanha, Itália, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Botsuana, Israel, Austrália e Hong Kong. A Áustria analisa um caso suspeito, enquanto o ministro da Saúde da França, Olivier Veran, admitiu que a cepa já deve estar em circulação no território francês. O governo do Brasil investiga um caso suspeito de um brasileiro que veio da África do Sul e testou positivo para a covid-19. Ele já tomou todas as doses da vacina e não apresentou sintomas.

Apesar do alarme, a Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu para que as fronteiras permanecessem abertas. Em comunicado publicado pelo escritório regional do órgão na África, a OMS argumentou que as restrições, impostas por diversos países assim que surgiram as primeiras informações sobre a nova cepa, podem desempenhar um papel na contenção dos contágios, mas "representam um grande fardo para vidas e meios de subsistência"./AP