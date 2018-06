Japão tem déficit comercial recorde para o mês de março

As exportações do país tiveram crescimento anual de apenas 1,8% em março, apesar da queda de quase 9% do iene nos últimos 12 meses. Descontando o efeito cambial, as exportações tiveram queda de 2,5%, a maior retração em nove meses. As vendas caíram para todos os parceiros comerciais do país, com exceção dos EUA.

Já as importações tiveram alta anual de 18,1% em março. O saldo comercial do Japão tem se deteriorado nos últimos três anos, em parte em função da maior importação de petróleo, após o acidente nuclear em Fukushima. Por outro lado, a força das importações sugere que a demanda interna permanecerá forte, mesmo após o aumento no imposto sobre vendas, que entra em vigor este mês.

O vice-ministro sênior de Finanças do Japão Yoshihisa Furukawa disse nesta segunda-feira que o país fará de tudo para aumentar as exportações, com foco especialmente nas economias emergentes e por meio da Parceria Trans-Pacífico. Fonte: Dow Jones Newswires.