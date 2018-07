Japão tem fortes chuvas e voos cancelados com aproximação de tufão Jongdari

Tóquio - Em razão das fortes chuvas que atingem parte do Japão neste sábado, 28, algumas companhias aéreas cancelaram voos enquanto o país se prepara para a chegada do tufão Jongdari, que ameaça despejar mais chuva na região recentemente devastada por inundações e deslizamentos de terra.

O tufão seguia para oeste ao longo da costa do pacífico do Japão e a expectativa era de que atingisse a região central do país durante a noite, com ventos de 126 quilômetros por hora e rajadas de até 180 quilômetros por hora.

Muitos voos foram atrasados ou cancelados em Narita e Haneda, os dois principais aeroportos da região de Tóquio. A maior parte dos cancelamentos envolveu voos locais. A tempestade trouxe chuva forte e intermitente e ventania para a região de Tóquio e arredores.

Depois de tocar a terra, segundo os meteorologistas a expectativa é de que o Jongdari siga para oeste, onde os moradores ainda se recuperam de um período incomum de fortes chuvas que provocou a morte de mais de 200 pessoas no início de julho. Autoridades locais já emitiram um aviso de evacuação, alertando sobre a possibilidade de deslizamentos de terra e inundação.

