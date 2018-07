Japão: Tepco e bancos negociam novos empréstimos

As conversas ocorrem ao mesmo tempo em que o governo japonês exige que a empresa apresente, até março, um programa "de sobrevivência" a longo prazo. A companhia enfrenta uma potencial falência ou uma possível compra pelo governo, enquanto tenta pagar indenizações às pessoas que foram afetadas pela usina nuclear Fukushima Daiichi.

Atingida pelo tsunami ocorrido em março de 2011, a usina entrou em colapso, que resultou em vazamento de material radioativo. Ao mesmo tempo, a Tepco continua tentando satisfazer a demanda por eletricidade na região de Tóquio, com menos fontes disponíveis de geração de energia. Acredita-se que a Tepco busque 1 trilhão de ienes (US$ 13,01 bilhões) em novos empréstimos, para complementar os 2 trilhões de ienes já negociados, informaram as fontes.

As mesmas pessoas disseram que os bancos exigem três condições para liberar os novos empréstimos: uma injeção de capital por parte do governo, um aumento de 10% na taxa de juros e o reinício, no próximo ano, das atividades de uma usina nuclear da empresa. As informações são da Dow Jones.