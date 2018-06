Japão: Terremoto atinge área próxima a Fukushima

Segundo o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, o tremor de terra ocorreu 22 quilômetros abaixo da superfície terrestre e 170 quilômetros a nordeste de Tóquio. Não foi emitido alerta de tsunami.

Em março de 2011, um terremoto seguido de tsunami deixou milhares de mortos, causou vasta destruição na costa leste do Japão e inutilizou o complexo nuclear de Fukushima, provocando vazamentos e contaminação do solo e da água na região. Fonte: Associated Press.