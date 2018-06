Japão: Tóquio e 8 cidades estão sob alerta de tornado

Menos de uma hora mais tarde, outras oito prefeituras receberam advertências da agência - entre elas, a de Tóquio. Às 2h00 (de Brasília) o céu sobre a capital escureceu rapidamente e fortes trovões podiam ser ouvidos à distância. A JMA advertiu aos cidadãos para que procurassem abrigo em edifícios solidamente construídos e adotassem medidas preventivas, caso observassem mudanças bruscas no clima, como o surgimento de trovões e relâmpagos. As outras prefeituras alertadas foram as de Shizuoka, Yamanashi, Chiba, Saitama, Gunma, Ibaraki e Kanagawa.

Um forte tornado atingiu o Japão no último domingo, causando a morte de uma pessoa e deixando dezenas de feridos no município de Tsukuba, a 60 km de Tóquio. Milhares de pessoas ficaram sem fornecimento de eletricidade. As informações são da Dow Jones.