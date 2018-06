Japão trabalha com Jordânia para libertação de reféns do Estado Islâmico O Japão está trabalhando em conjunto com a Jordânia para a rápida libertação de reféns mantidos pelo Estado Islâmico, incluindo o jornalista japonês Kenji Goto, disse o chanceler japonês, Fumio Kishida, na quarta-feira (horário local), depois da divulgação de um vídeo em que Goto supostamente diz que poderia ser morto em 24 horas.