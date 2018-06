Japão transporta água radioativa após sinal de vazamento

A empresa disse que cerca de 120 toneladas de água podem ter violado o revestimento interno do tanque e uma parte pode ter vazado para o solo. A Tepco está transportando a água para um tanque próximo, da planta Dai-chi, em Fukushima, um processo que pode levar vários dias.

A companhia detectou o vazamento mais cedo nesta semana, quando os níveis de radiação subiram em amostras de água coletadas entre os forros internos do tanque e também fora do compartimento, disse Masayuki Ono, porta-voz da Tepco.

A água contaminada na usina, que sofreu múltiplos colapsos após o terremoto e subsequente tsunami, em março de 2011, que devastaram o nordeste do Japão, vazou para o mar diversas vezes durante a crise.

Especialistas suspeitam que tem havido um contínuo vazamento para o oceano por meio do sistema de água subterrâneo, citando altos níveis de contaminação entre peixes capturados nas águas ao lado da instalação. As informações são da Associated Press.