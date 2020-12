Japão ultrapassa, pela primeira vez, o número de 3 mil novos casos diários de Covid-19

TOKYO - O Japão registrou, pela primeira vez, mais de 3 mil novos casos de Covid-19 em apenas um dia neste sábado, 12, segundo o canal NHK.

Um total de 3.041 pessoas foram infectadas. Tóquio, capital e maior cidade do país, é a líder de infecções, com 621 novos casos confirmados.

Embora o Japão não tenha sido palco para surtos massivos como aqueles que atingem os Estados Unidos e partes da Europa, o contágio aumentou com o início do inverno, especialmente em regiões como a ilha de Hokkaido, no norte.

Até agora, cerca de 2.588 pessoas morreram em decorrência do coronavírus no arquipélago nipônico.