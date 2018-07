Japão usa jatos d'água para dispersar protesto em alto mar

Dezenas de barcos de Taiwan fizeram um protesto no Mar da China Oriental, próximo às ilhas que estão no centro de uma disputa na região.

Elas atualmente são controladas pelo Japão, mas China e Taiwan contestam a propriedade da área.

Os japoneses as conhecem como Senkaku, mas os chineses chamam o arquipélago de Diaoyu.

Ativistas de Taiwan usaram grandes navios pesqueiros para entrar no território controlado pelo governo japonês. Eles querem defender o direito de pesca na região.

Barcos da guarda costeira japonesa fizeram vários pedidos aos manifestantes para que deixassem a área, mas os pescadores responderam dizendo que tinham o direito de estar ali.

As embarcações chegaram a ficar cerca de 5 quilômetros das ilhas.

A guarda costeira do Japão usou jatos d'água para afastar as embarcações taiwanesas.

O confronto durou algumas horas, mas os ativistas já voltaram a Taiwan.

As tensões aumentaram recentemente quando o governo do Japão comprou as ilhas de um proprietário japonês.

A China declarou na manhã desta terça-feira que não vai tolerar violações à sua soberania.