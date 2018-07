Japão usa robôs para consolar vítimas de tsunami

TÓQUIO - Focas robôs estão sendo usadas para consolar as vítimas do terremoto e tsunami no Japão que ainda estão vivendo em abrigos. Os robôs têm sensores e um sistema de inteligência artificial que faz com que eles reajam ao toque e aos sons. Um deles se chama Paro.

Uma idosa, vítima do tsunami e que ainda está morando em um abrigo, conta que tudo o que pode fazer é aguentar e que Paro faz com que ela continue sendo forte até que sua família possa viver junto de novo.

A máquina chegou ao mercado japonês há sete anos, graças a um instituto de pesquisa do governo, e atendia idosos que moravam em casas de repouso onde animais de estimação não eram permitidos.

Os pesquisadores dizem que as experiências com as focas robôs de pelúcia nos abrigos para vítimas do tsunami mostram que Paro realmente consegue consolar as pessoas que foram separadas de amigos e família, que se sentem isoladas.

Segundo os especialistas, os robôs podem ser até mais eficientes do que outras pessoas.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.