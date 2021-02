Japão vai descartar milhões de doses da vacina da Pfizer por falta de seringas certas

O Japão garantiu 144 milhões de injeções da vacina da Pfizer para imunizar a população, mas não possui as seringas corretas o suficiente para tirar seis injeções de cada frasco, segundo reportagem do jorla britânico The Guardian.

Leia Também Dispositivos de espionagem da KGB serão leiloados nos EUA

Por causa da problema, milhões de pessoas no Japão não receberão a vacina contra o coronavírus da Pfizer conforme planejado devido à falta de seringas especializadas - um descuido que pode frustrar o programa de inoculação do país.

As seringas padrão em uso no Japão não conseguem extrair a sexta e última dose de cada frasco fabricado pela farmacêutica norte-americana, segundo a ministra da Saúde, Norihisa Tamura.

O Japão garantiu 144 milhões de doses da vacina Pfizer - o suficiente para 72 milhões de pessoas, dos 126 milhões de habitantes do país - na suposição de que cada frasco continha seis doses.

A AstraZeneca solicitou a aprovação de sua vacina no mês passado, enquanto a vacina da Moderna não deve receber aprovação regulatória até maio. No total, o Japão garantiu doses suficientes para 157 milhões de pessoas.

Cada pessoa precisa receber duas doses da vacina, com três semanas de intervalo, para aumentar o nível de proteção, de acordo com a Pfizer.

Mas a escassez de seringas de baixo "espaço morto" - que têm êmbolos estreitos que podem usar qualquer sobra de vacina - significa que os vacinadores no Japão terão que usar principalmente seringas padrão que são capazes de extrair apenas cinco doses por frasco, ou o suficiente para 60 milhões pessoas.

“As seringas usadas no Japão podem tirar apenas cinco doses”, disse Tamura, de acordo com a agência de notícias Kyodo. “Usaremos todas as seringas que temos que podem tirar seis doses, mas, é claro, não será suficiente à medida que mais injeções forem administradas”.

O governo está solicitando aos fabricantes de equipamentos médicos que aumentem a produção das seringas especializadas.

O Japão não está sozinho ao enfrentar o problema. Os Estados Unidos e os países da União Europeia também relataram uma escassez de seringas com pouco espaço morto, o que significa que provavelmente haverá uma forte competição para garantir suprimentos adicionais rapidamente.

Um funcionário do ministério da saúde japonês disse ao site Jiji Press: “Quando o contrato foi feito, não tínhamos certeza de que um frasco poderia ser usado para seis doses. Não podemos negar que demoramos para confirmar isso.”

Quando o Japão iniciar seu programa de imunização contra a covid-19, em meados de fevereiro, vários meses depois de muitas outras economias desenvolvidas, os profissionais de saúde que não conseguirem extrair a sexta dose terão que descartá-la, disse o porta-voz do governo, Katsunobu Kato.

O governo defendeu sua abordagem cautelosa para o lançamento da vacinação, que deve começar em 17 de fevereiro, enquanto o país aguarda a aprovação local para a vacina da Pfizer dois dias antes.

O Japão começará inoculando de 10.000 a 20.000 profissionais de saúde da linha de frente, cujas condições serão monitoradas de perto para quaisquer efeitos colaterais, seguidos por outros 3,7 milhões de trabalhadores de saúde a partir de meados de março.

A vacinação para 36 milhões de pessoas com 65 anos ou mais não deve começar até o início de abril.

Pouco mais de 8 milhões de pessoas com problemas de saúde pré-existentes e 7,5 milhões de 60-64 anos também terão prioridade. A população em geral - pessoas de 16 a 59 anos - não começará a receber suas doses até por volta de julho, quando Tóquio planeja sediar as Olimpíadas.