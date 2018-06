Japão vai entrar na corrida comercial do espaço O Japão está pronto para colocar um satélite comercial no espaço nesta sexta-feira, em sua primeira incursão em um mercado dominado por europeus e russos. O foguete H-IIA, que foi desenvolvido pela Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (Jaxa) e lançado 20 vezes desde 2001, vai transportar um satélite da Coreia do Sul. Chamado Kompsat-3, o satélite foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia do Sul para realizar a observação da Terra, disseram autoridades da Jaxa. O foguete japonês é operado pela Mitsubishi Heavy Industries. As informações são da Dow Jones.