Japão vai intervir em Fukushima Depois de perder a confiança na capacidade da Tokyo Electric Power Co(Tepco) para lidar com o vazamento de água contaminada na usina nuclear de Fukushima, o governo do Japão vai intervir com uma ajuda financeira, disse o ministro de Economia, Comércio e Indústria do país, Toshimitsu Motegi.