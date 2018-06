Japão/BoJ: país enfrenta desafio de acabar com deflação O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Masaaki Shirakawa, disse que a economia japonesa enfrenta um desafio extremamente importante de acabar com a deflação o mais rápido possível e voltar para um caminho de crescimento sustentável com estabilidade de preços.