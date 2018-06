Japonês compra atum por US$ 1,7 milhão Um atum de 220 quilos foi vendido no mercado de peixes de Tóquio por US$ 1,7 milhão - o novo recorde mundial. Quem fez a oferta milionária (a venda é feita por meio de leilão) foi uma cadeia de sushis. O animal está em exposição numa loja.