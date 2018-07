Japonesa é a mais velha a escalar o Everest A montanhista japonesa Tamae Watanabe, de 73 anos, demonstrou que ainda está em forma ao bater um recorde mundial no mês passado - tornou-se a mulher mais velha a chegar ao cume do Monte Everest, o mais alto do mundo. Tamae, natural de Yamanashi, quebrou o próprio recorde, estabelecido em 2002, quando tinha 63 anos.