Japonesa sobe o Everest aos 73 anos A japonesa Tamae Watanabe, de 73 anos, escalou, neste sábado, o cume do Monte Everest, quebrando um recorde e se tornando a mulher mais velha a subir a montanha mais alta do mundo. Tamae chegou ao pico do Everest, a 8.850 metros (29.035 pés) de altura, pela face norte da elevação do Tibete neste sábado pela manhã, acompanhada de outros quatro integrantes de uma equipe de alpinistas, disse Ang Tshering, da Associação China-Tibetana de Montanhismo no Nepal.