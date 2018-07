Japoneses protestam contra ativação de reatores

Pelo menos 10 mil pessoas tomaram a rua e bloquearam o tráfego em frente ao escritório do primeiro-ministro. Os manifestante carregavam faixas com dizeres antinucleares e gritavam slogans como "Não à reativação!". O governo de Noda aprovou recentemente a reinício dos trabalhos dos reatores, localizados no oeste do Japão.

Um deles, o reator Ohi 3, vai ser ligado pela primeira vez desde que o tsunami ocorrido na ano passado desencadeou o colapso da usina de Fukushima. Todos os 50 reatores do país estão fechados para manutenção ou verificações de segurança. O governo tem pressionado pela reabertura, para evitar falta de energia durante o verão. As informações são da Associated Press.