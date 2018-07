Jaqueta usada por Michael Jackson em clipe vai a leilão A jaqueta usada por Michael Jackson em seu videoclipe "Thriller" será leiloada no final do mês. A peça, com as cores preto e vermelho, é "a mais reconhecida e significativa da cultura pop" a ser vendida, disse o administrador Darren Julien, que espera arrecadar pelo menos US$ 200 mil no leilão de Ícones Musicais a ser realizado em 25 e 26 de junho, pela casa especializada Julien''s Auctions, em Beverly Hills.