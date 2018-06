Jared Kushner tratou de assuntos da Casa Branca em sua conta de e-mail pessoal, diz site

WASHINGTON - Cunhado de Donald Trump e conselheiro próximo do presidente dos EUA, Jared Kushner usou uma conta de e-mail privada em paralelo à sua conta oficial da Casa Branca para trocar mensagens com outros funcionários do governo americano, segundo matéria publicada pelo site de notícias “Politico” neste domingo, 24.

O portal afirma que os e-mails incluem conversas sobre cobertura midiática, planejamento de eventos e outros assuntos. O advogado de Kushner, Abbe Lowell, disse que o marido de Ivanka Trump, filha do presidente, cumpre as normas de documentação do governo ao encaminhar todos os e-mails de sua conta privada à conta oficial.

Durante a campanha eleitoral de Trump em 2016, o republicano criticou duramente sua rival, Hillary Clinton, por ter usado um servidor de e-mail privado para trocar correspondência oficial quando ocupava o cargo de secretária de Estado no governo de Barack Obama.

Após as primeiras acusações contra Hillary, uma investigação determinou que parte das mensagens continha informação confidencial.

Com frequência, Trump induzia plateias a cantar Lock her up! (“Tranquem-na numa cela!”, em tradução livre do inglês) durante a campanha e, em outubro do ano passado, prometeu que a então candidata do Partido Democrata “iria para a prisão” pela irregularidade se ele assumisse a Presidência. Depois de eleito, o republicano disse que não levaria um processo contra ela adiante.

O site “Politico” escreve que outros funcionários da alta hierarquia do governo Trump também fizeram uso de contas privadas de e-mail, entre eles o ex-chefe de gabinete Reince Priebus, o ex-estrategista Steve Banon e o conselheiro econômico Gary Cohn.

“O sr. Kushner usa seu endereço de e-mail da Casa Branca para tratar de assuntos da Casa Branca”, diz Abbe Lowell em uma nota enviada ao “Politico” e a outros veículos da mídia, inclusive a Reuters.

“Menos do que uma centena de e-mails de janeiro até o fim de agosto foi recebida ou enviada pelo sr. Kushner a colegas na Casa Branca de sua conta privada de e-mail”, diz o advogado.

“Esses (e-mails) usualmente encaminhavam artigos de notícia ou comentários políticos e, mais frequentemente, ocorreram quando alguém iniciava a troca ao enviar um e-mail para o seu endereço pessoal, em vez de para o seu endereço da Casa Branca”, acrescenta a nota.

Diversos funcionários da Casa Branca usam telefones pessoais para se comunicar por mensagens de texto com repórteres e outras pessoas.