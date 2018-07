Jato cai durante exibição na China

Um caça da força aérea da China caiu durante uma apresentação na cidade de Xian, capital de uma província no noroeste do país.

As imagens divulgadas pela televisão estatal da China, a CCTV, mostram que o piloto conseguiu escapar do jato e cair de paraquedas segundos antes de a aeronave bater no chão.

Não há informações de feridos.

O jato mergulhou no chão quando estava a cerca de 200 metros de altura.

A aeronave, do modelo FBC-1 e apelidada de "Leopardo Voador", participava de uma apresenção na Convenção Internacional de Aviação da China quando o acidente aconteceu.