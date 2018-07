Jato da Marinha americana cai sobre conjunto habitacional e fere 6 pessoas

Um jato F-18 da Marinha dos EUA bateu ontem contra um prédio de um bairro residencial em Virginia Beach. Os dois pilotos da aeronave tiveram tempo de se ejetar. Seis pessoas, incluindo os dois militares, foram encaminhadas a hospitais próximos. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. Com o impacto, cinco edifícios tiveram danos "importantes", segundo autoridades locais. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Uma testemunha, no entanto, afirmou ter visto o jato voar abaixo do normal e com fogo em uma das asas.