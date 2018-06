Jatos de Israel aumentam atividade sobre o Líbano

Um membro da segurança do Líbano disse que a atividade israelense no espaço aéreo libanês aumentou durante a semana passada.

Os voos ocorrem em meio a preocupações sobre a guerra civil na vizinha Síria e temores que armas poderiam chegar a grupos hostis na Síria, ou ao Hezbollah, grupo militante contrário à Israel no Líbano.

No início da semana, Israel moveu uma bateria de seu sistema de defesa de foguete "Iron Dome" para a cidade de Haifa, no norte do país, que foi atingida pelo lançamento de foguetes do Hezbollah na guerra entre Israel e o grupo em 2006. O Exército israelense chamou a ação de "movimento de rotina".

O Exército do Líbano disse em um comunicado que as mais recentes das missões ocorreram por volta das 2h (horário local). Quatro aviões de guerra que voavam sobre a cidade costeira de Naqoura, no sul do país, pairaram por várias horas sobre aldeias no sul antes de deixar o espaço aéreo libanês. Segundo o comunicado, voos similares de outros oito aviões foram conduzidas na terça-feira. As informações são da Associated Press.