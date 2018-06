Jatos russos sobrevoam Ucrânia, dizem fontes

As autoridades salientaram que não ficou clara qual é a intenção, mas as aeronaves podem estar testando o radar ucraniano ou dando uma demonstração de força. As fontes falaram sob condição de anonimato por não estarem autorizadas a discutir publicamente o assunto.

Os sobrevoos ocorreram depois que a Rússia anunciou exercícios militares perto da fronteira com a Ucrânia, inclusive movimentando uma ampla gama de aeronaves de asas fixas ou rotativas, infantaria e regimento blindado. O Ocidente ameaça sanções adicionais contra a Rússia pela anexação da Crimeia e escalada de manobras militares ao longo da fronteira. Fonte: Associated Press.