Jeb Bush anuncia sua pré-candidatura às eleições presidenciais de 2016 nos EUA

WASHINGTON - O ex-governador da Flórida Jeb Bush lançou sua campanha para as primárias republicanas às eleições presidenciais de 2016 nesta segunda-feira, tornando-se o terceiro membro da família Bush a buscar o cargo de presidente dos Estados Unidos.

Irmão do ex-presidente George W. Bush, Jeb Bush, de 62 anos, fará seu primeiro discurso oficial na tarde desta segunda-feira, em Miami.Seu pai, George H. Bush foi presidente de 1989 a 1993.

Em um vídeo de sua campanha divulgado antes do esperado anúncio, Bush procurou se posicionar como um pragmático na resolução de problemas, para enfrentar os maiores desafios do país.

"Nós lideramos, nós reformamos, nós tivemos resultado", disse Bush sobre o seu desempenho na Flórida. "Isso é o que está faltando em Washington: a população fala o que há errado na América. Eu vejo o que está certo."

Embora Bush tenha construído uma forte campanha presidencial e tenha atraído agentes veteranos, as pesquisas mostram que ele tem ficado em torno dos 10% das intenções de voto nas eleições primárias.

Ele também vai enfrentar um eleitorado republicano preliminar que tem crescido mais conservador desde que seu irmão, George W. Bush, concorreu às eleições em 2000 com uma plataforma que ele chamou que conservadorismo compassivo.

Em duas questões em particular, imigração e educação, Bush está do lado oposto de muitos ativistas de base do Partido Republicano. Bush tem apoiado alterações no sistema de imigração que permite aos imigrantes ilegais um caminho para a legalização. Ele também manifestou apoio para os padrões nacionais de educação, rejeitado pelos ativistas conservadores.

Um dos desafios que Bush será o de distrair os eleitores do legado de sua família. George W. Bush deixou o cargo com um índice baixo de aprovação em razão de seu papel de arquiteto de uma guerra impopular no Iraque. / Dow Jones Newswires