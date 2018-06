Jeb Bush dá primeiro passo para possível candidatura em 2016

WASHINGTON - O ex-governador da Flórida Jeb Bush anunciou nesta terça-feira, 16, que "vai explorar ativamene" uma possível campanha presidencial para 2016, dando o primeiro passo para tentar ser o candidato do Partido Republicano.

O anúncio, publicado no Facebook, torna Bush o primeiro grande possível candidato do partido, que dá o primeiro passo formal rumo à candidatura presidencial.

"Nos próximos meses espero visitar a maioria de vocês e conversar sobre a restauração da promessa dos EUA", escreveu Bush, acrescentando que formará um comitê político em janeiro.

Filho do ex-presidente George H. W. Bush e irmão do também ex-presidente George W. Bush, Jeb foi governador da Flórida entre 1999 e 2007.

O ex-governador falava com frequência sobre ser candidato presidencial em 2009, quando estava terminando o mandato do irmão. No entanto, Jeb nunca concorreu à Presidência. /REUTERS