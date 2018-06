Jeb Bush declara apoio a Ted Cruz como candidato republicano à Casa Branca

WASHINGTON - O ex-governador da Flórida Jeb Bush declarou nesta quarta-feira, 23, seu apoio ao senador pelo Texas, Ted Cruz, para ser o candidato republicano à Casa Branca, um mês depois de ele abandonar a corrida pela indicação do partido à presidência dos Estados Unidos.

"Ted é um coerente conservador com princípios, que demonstrou sua capacidade de manter o partido unido", escreveu Bush em sua conta do Twitter.

I am endorsing @TedCruz. Ted is a consistent, principled conservative who has shown he can unite the party. https://t.co/znDl9GrNZC — Jeb Bush (@JebBush) March 23, 2016