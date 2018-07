Jennifer Lopez e Marc Anthony anunciam divórcio

A separação foi uma surpresa. Os dois, que têm origem porto-riquenha, se casaram em 2004, depois de se conhecerem há muito tempo. Anthony terminava o casamento com a ex-Miss Universo Dayanara Torres e Jennifer havia recentemente rompido com o ator Ben Affleck. O casal teve dois filhos, os gêmeos Emme e Max, os primeiros de Jennifer.

Em abril deste ano os artistas anunciaram planos para fazer um programa de televisão juntos, "Q''Viva! The Chosen", com Simon Fuller, o criador de "Idol", do qual Jennifer é jurada. O programa ainda não tem data para começar e não está claro se os planos seguirão adiante. As informações são da Associated Press.