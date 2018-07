Jiang segue como estrela O presidente Hu Jintao foi o primeiro a entrar no Grande Salão do Povo, na abertura do 18.º Congresso do Partido Comunista. Entretanto, o maior frisson quem causou foi Jiang Zemin, ex-presidente do país, que não ocupa uma posição formal de poder na China por uma década. A abertura do encontro validou sua posição no topo da política chinesa. "Ele ainda representa muito o poder por trás do trono", afirmou a especialista Willy Lam, que escreveu um livro sobre o líder. Na transição chinesa, Jiang emergiu como articulador cuja influência traz novas incertezas e pode solapar as tentativas da nova elite de promover reformas. Parte de sua motivação, no entanto, é pessoal. Ele quer ter certeza de que seus dois filhos, ambos empresários bem-sucedidos, serão protegidos em um momento em que muitos estão de olho nas maiores fortunas do país.