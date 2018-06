Jihadista que aparece em novo vídeo do EI pode ser britânico que fugiu para Síria em 2014

Substituto de Jihad John

O novo integrante do EI com sotaque britânico que aparece no vídeo divulgado domingo 3 é considerado o substitudo do britânico Mohammed Emwazi, conhecido como "Jihadi John". Emwazu foi um dos terroristas mais procurados do mundo por aparecer em vários vídeos realizando a decapitação de ocidentais pelo EI e morreu em novembro em um ataque dos EUA na Síria. "Jihadi John" nasceu no Kuwait em 1988 e apareceu nos vídeos do EI que mostravam os assassinatos dos jornalistas americanos Steven Sotloff e James Foley, do voluntário americano Abdul-Rahman Kassig, dos voluntários britânicos David Haines e Alan Henning, e do jornalista japonês Kenji Goto. Emwazi chamou a atenção do serviço secreto britânico em agosto de 2014, quando o EI divulgou um vídeo no qual aparecia encapuzado e decapitando James Foley, sobretudo, por seu forte sotaque londrino. Na Grã-Bretanha, Emwazi estudou em um colégio secundário do norte de Londres e depois cursou informática na Universidade de Westminster, na capital britânica. Aparentemente, o terrorista deixou o país em 2013 para viajar à Síria e se juntar ao EI.