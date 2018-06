JK Rowling faz doação contra independência da Escócia

Em 18 de setembro, os escoceses vão às urnas para decidir se vão abandonar os 300 anos de união com a Inglaterra e se tornar um país independente.

Rowling, que mora em Edimburgo, capital da Escócia, disse que ela havia decidido apoiar a permanência da Escócia no Reino Unido depois de avaliar que "enquanto a independência pode dar oportunidade aos escoceses, ela também acarreta sérios riscos".

"Quanto mais eu escuto a campanha pelo sim, mais em me preocupo com a sua minimização e até mesmo com a sua negação de riscos", escreveu ela em seu site.

Em sua declaração, Rowling destacou que estava particularmente preocupada com o impacto sobre a economia e os investimentos em saúde na Escócia caso o território se torne independente.

A campanha anti-independência tem nome "Better Together" (algo como Melhores Juntos, na tradução literal) e segundo as pesquisas de opinião está um pouco à frente dos grupos que são a favor da separação.

No entanto, a campanha pró-separação tem mais fôlego e o apoio de empresas e celebridades, como o ator Sean Connery. Fonte: Associated Press.